Overwiening zeigt sich trotz Verschiebung optimistisch

Ob es am vergangenen Freitag zu einem E-Rezept-Ansturm in den Apotheken gekommen wäre, wenn die Gematik an der bundesweiten Einführung festgehalten hätte, darf bezweifelt werden. Die E-Rezept-Tests in der Fokusregion Berlin-Brandenburg der vergangenen drei Monate brachten nämlich zu Tage, dass es vor allem an den meisten Arztpraxen scheitert, die noch über keine geeigneten Softwareversionen verfügen. Darüber hinaus halten sich bekanntlich auch Bereitschaft und Begeisterung für die E-Rezepte bei den Ärztinnen und Ärzten in Grenzen.

AOK Nordost: Testrezepete in „niedriger zweistelliger Höhe“

Ohne ein flächendeckendes Netz an betriebsbereiten Praxen kann es keine E-Rezepte geben, und ohne diese keine Ende-zu-Ende-Tests mit den Patienten, Apotheken und Krankenkassen. Wie viele E-Rezepte zwischen Juli und September in der Fokusregion tatsächlich ausgestellt wurden, darüber sprechen die Beteiligten öffentlich ungern. Einzig die AOK Nordost lässt auf Anfrage der DAZ nun durchblicken, dass es im Rahmen der Testphase Abrechnungen mit Testversicherten in bislang „niedriger zweistelliger Höhe“ gab. „Echte“ E-Rezepte von realen Versicherten dagegen wurden bisher noch nicht mit der AOK Nordost abgerechnet.