E-Rezept: Wackelt der Start am 1. Januar?

Der einzige in der Runde, der bezüglich des geplanten Starttermins optimistisch ist, war Gematik-Chef Markus Leyck Dieken. In seinen Augen gäbe es auch keine Engpässe der Kartenherausgeber. Die vier Anbieter hätten ausreichend Kapazitäten, so der Gematik-Chef. „Man muss sich nur auf den Weg machen und sie beantragen.“ Die Arztsoftwarehäuser machen allerdings auch Leyck Diecken Sorge. Er kritisiert vor allem, dass diese den offiziellen Starttermin am 1. Januar 2022 als ihren Starttermin betrachteten und nicht die aktuelle Testphase. Allerdings hätte die KBV als Zertifizierungsstelle hier auch einen Hebel: Sie könnte im vierten Quartal nur noch E-Rezept-fähige Systeme zulassen. Auch die Vertreterin der Apothekerschaft, die Inhaberin der Berliner Opernviertel-Apotheke Beate Garbe, die am Modellprojekt teilnimmt, ist nicht wirklich überzeugt, dass das Ganze am 1. Januar startet, auch wenn apothekenseitig die Dinge größtenteils zu funktionieren scheinen.