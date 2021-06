Die Hilfsorganisation Apotheker ohne Grenzen (AoG) hat in den vergangenen drei Monaten 10.200 Alltagshygiene-Tüten an Bedürftige verteilt. Damit sei die bundesweite „AoG-Obdachlosen-Aktion 2021“ ein voller Erfolg, heißt es in einer Mitteilung.

Ziel der Aktion war es, möglichst viele Obdachlose in Deutschland mit einem persönlichen Alltagshygiene- und Körperpflegepaket auszustatten, um ihnen konkret in der Pandemie zu helfen, sich besser zu schützen. Dafür rief der Verein zu Sach- sowie Geldspenden bei Apotheken und Unternehmen auf. Die 15 deutschlandweiten AoG-Regionalgruppen ermittelten den Bedarf an Hygiene-Tüten.