Spenden statt Schenken in der Apotheke

Wem die Karten nicht genug sind, der kann außerdem Bonbon-Schmuckdosen in der Apotheke verkaufen. Mit den Bonbondosen von Dr. C. Soldan, „unserem langjährigen Kooperationspartner“, erklärt AoG, gehen pro verkaufter Dose 7 Cent an Apotheker ohne Grenzen. Die Dosen sollen zum Sammeln und Aufbewahren einladen und sich auch als Geschenk in der Vorweihnachtszeit eignen. Gefüllt sind die Schmuckdosen mit Bonbons der Sorte Salbei, Honig und – passend zur Winterzeit – Pflaume-Zimt. Wer die Bonbondosen noch bestellen möchte, könne sich an Dr. C. Soldan wenden – es seien noch genügend vorrätig.