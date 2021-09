Emulgatoren unter Verdacht

So zeigten mehrere Studien, dass künstliche Süßstoffe und Polysaccharide die Entstehung von Entzündungen fördern. Auch den in Nahrungsmitteln enthaltenen Emulgatoren wird zunehmend eine solche Wirkung unterstellt. Emulgatoren, die ein homogenes Vermischen von nicht mischbaren Flüssigkeiten ermöglichen, werden in der Industrie genutzt, um die Textur und Haltbarkeit der Lebensmittel zu verbessern.

In Tests gelten sie im Allgemeinen zwar als untoxisch und nicht mutagen, eine entzündungsfördernde Auswirkung wird jedoch noch immer diskutiert. So begünstigt beispielsweise Carageenan in Nagetieren die Entwicklung von entzündlichen Darmerkrankungen. Auch über die beiden synthetischen Emulgatoren Carboxymethylcellulose und Polysorbat 80 ist aus Untersuchungen an Mäusen bekannt, dass sie die Zusammensetzung und die Funktion der Mikrobiota nachhaltig verändern und dadurch möglicherweise die Entstehung von entzündlichen Darmerkrankungen ­begünstigen.