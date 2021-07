Prof. Dr. Joachim Spranger, Direktor der Medizinischen Klinik für Endokrinologie und Stoffwechselmedizin der Charité, erklärt: „Wir konnten außerdem nachweisen, dass C. difficile die für das Bakterium typischen Giftstoffe produzierte – davon hing sogar der Gewichtsverlust der Tiere ab.“ Anderseits vermutet man schon lange, dass man durch die gezielte Modulation des Mikrobioms den Erfolg einer Diät beeinflussen kann. Welches Probiotikum vor Kurzem in einer randomisierten kontrollierten Studie getestet wurde und wie die Ergebnisse ausfielen, lesen Sie in „Erfolgreich abnehmen: Wie uns das Mikrobiom beim Gewichtsmanagement unterstützt“ in der Print-Ausgabe 28|2021 der Deutschen Apotheker Zeitung.

