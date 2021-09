Fragt man die Anbieter der Praxisverwaltungssysteme beziehungsweise den Bundesverband Gesundheits-IT(bvitg), in dem viele von ihnen organisiert sind, stellt sich die Lage allerdings ganz anders dar. Dort ärgert man sich über die Schuldzuweisungen seitens der Gematik und der KBV. Die Unternehmen wollten natürlich im Sinne ihrer Kunden die für das E-Rezept benötigten Funktionalitäten rechtzeitig zur Verfügung stellen – auch wenn ihnen aus der Ärzteschaft zurückgespiegelt werde, dass eigentlich kein Interesse bestehe, erklärt eine Verbandssprecherin gegenüber der DAZ. Der limitierende Faktor sei nicht die Software, sondern die Prozesse, die bei der Gematik und der KBV durchlaufen werden müssen – jedes System benötigt eine Konformitätsbescheinigung durch die Gematik und eine Zertifizierung durch die KBV. Diese Prozesse seien aber nicht abgestimmt, bemängelt der Verband.

Außerdem würden immer wieder die Anforderungen geändert. So sei es beispielsweise für die Zertifizierung durch die KBV seit kurzem Pflicht, an sogenannten Konnektathons teilzunehmen – das sind organisierte Integrationstests, bei denen Hersteller das Zusammenspiel ihrer Lösung mit anderen am Prozess beteiligten Systemen testen können. Für bereits zertifizierte Systeme gelten neue Anforderungen dann zwar nicht. Anders ist das anscheinend bei allen, die ihren Antrag schon eingereicht haben, aber dieser noch nicht abgesegnet ist. Laut Aussage der Verbandssprecherin müssen dann alle neuen Anforderungen umgesetzt werden. Man fange also wieder von vorne an. Nichtsdestotrotz ist man beim bvitg überzeugt, dass die Arztsoftwaresysteme rechtzeitig bereit für das E-Rezept sind.