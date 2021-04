Mehr Freiheiten mit Impfzertifikat

Das Bundesgesundheitsministerium will den Apotheken ohnehin neue Möglichkeiten der Impfdokumentation einräumen. Jedenfalls hat es kürzlich Formulierungshilfen für einen Gesetzentwurf der Regierungsfraktionen vorgelegt, die vorsehen, dass Apotheker künftig Nachträge im Impfpass vornehmen können – dies soll insbesondere Nachtragungen in einen digitalen Impfpass vereinfachen. Eigentlich hatte am gestrigen Dienstag das Bundeskabinett diese Vorlage beschließen sollen – dies geschah jedoch nicht. Eine Ministeriumssprecherin erklärte auf Nachfrage von DAZ.online lediglich, die geplanten Änderungen des Infektionsschutzgesetz seien noch in der Abstimmung. Wo genau es hakt, sagte sie nicht.

Neues zu verpflichtenden Test-Angeboten

Was die Corona-Doku betrifft, so ist diese auch über das „Corona-Impfzertifikat“ hinaus aktualisiert worden – entsprechend den neuen Vorgaben der SARS-CoV-2-Arbeitsschutzverordnung. So zum Beispiel im Hinblick auf die neue Pflicht der Arbeitgeber:innen, ihren Beschäftigten mindestens Coronatests anzubieten. Dass dieser nachgekommen wird, kann dort dokumentiert werden.

In diesem Zusammenhang weist man bei Corona-Doku auch darauf hin, dass Apotheken, die kostenfreie Corona-Bürgertests anbieten, diesen Service keinesfalls Unternehmen für deren Mitarbeiter:innen anbieten dürfen. Denn der Gesetzgeber verpflichtet die Arbeitgeber, für diese Kosten selbst aufzukommen. Selbstverständlich gilt dies auch für das jeweilige Apotheken-Team.