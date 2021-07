Wie Apotheken die Impfraten verbessern könnten

„Impfungen zu befürworten sollte Teil der täglichen Praxis von öffentlichen Apothekern sein“, meint Gonçalo Sousa Pinto, Herausgeber des Handbuchs und FIP-Leiter für Praxisentwicklung und Transformation. „In dieser Zeit zunehmender Impfskepsis sollten Apotheker ordentlich geschult werden und Instrumente an die Hand bekommen, damit sie der Bevölkerung evidenzbasierte Empfehlungen geben und so die Impfakzeptanz erhöhen können.“ Nicht alle in dem Handbuch beschriebenen Rollen stünden Apothekern derzeit in jedem Land offen, fügt Sousa Pinto an. Zum Beispiel sei der Zugang von Apothekern zu Impfausweisen weltweit noch nicht etabliert.