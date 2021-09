Die Hälfte der Apotheker würde gegen COVID-19 impfen

Noch ist es nicht möglich, doch immer wieder kommt die Idee auf, ob es nicht sinnvoll wäre, Apotheker:innen noch aktiver in die Corona-Impfkampagne einzubinden und sie in Apotheken gegen COVID-19 impfen zu lassen. Die ABDA signalisierte bereits, dass die Apothekerinnen und Apotheker bereitstünden. Doch wie sehen diese das selbst? Würden sie denn überhaupt impfen? Und: Die Hälfte wäre tatsächlich bereit, sich in einer Umfrage der DAZ zeigte.