Mögliche Verbrennungen durch Ohrthermometer

Das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte (BfArM) veröffentlichte am 24. August eine „dringende Sicherheitsinformation“ zum Braun Thermoscan Pro 6000 Ohrthermometer. Der Hersteller, Welch Allyn, Inc. (ein Unternehmen von Hillrom), beschreibt das potenzielle Risiko wie folgt: „Wenn das Gerät dem Eindringen von Flüssigkeit ausgesetzt ist und verwendet wird, bevor die Reinigungsflüssigkeit vollständig getrocknet ist, besteht die Gefahr einer Überhitzung des Gerätes und möglicherweise von Verbrennungen des Benutzers oder des Gehörgangs des Patienten“. Die Personengruppe mit dem größten Risiko seien Patienten, die nicht in der Lage sind, zu kommunizieren oder auf Hitzeexposition zu reagieren.