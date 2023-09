Rote Karte für Wattestäbchen – und was alternativ zur Ohrenpflege geht

Eine übertriebene Ohrhygiene ist daher im Normalfall nicht notwendig. Es reicht aus, die Ohrmuschel sowie die Haut hinter dem Ohr − eine Stelle, die sich besonders häufig bei Kindern entzündet − regelmäßig mit Wasser und einem weichen Tuch zu reinigen. Wattestäbchen sind zwar praktisch, aber ungeeignet für die Reinigung der Ohren. Sie können nicht nur Verletzungen am Trommelfell hervorrufen, sondern auch das vorhandene Ohrenschmalz tiefer in Richtung Trommelfell schieben und die Entstehung eines Pfropfs begünstigen. Zudem irritiert das häufige Nutzen von Wattestäbchen die empfindliche Ohrenhaut und macht so Ekzemen und Entzündungen den Weg frei. Wattefusseln, die nach dem Gebrauch der Stäbchen im Gehörgang verbleiben, können Juckreiz hervorrufen.

Die Hals-Nasen-Ohren-Ärzte raten daher generell vom Gebrauch von Wattestäbchen ab und verweisen darauf, dass diese ausschließlich zum Auftragen von Kosmetika oder Arzneimitteln auf die Haut sowie zur sauberen Entnahme von Salben und Cremes aus Tiegeln oder zur Reinigung technischer Geräte genutzt werden sollen. Falls der Kunde unbedingt mithilfe eines Wattestäbchens das Ohr reinigen möchte, sollte er auf Baby-Wattestäbchen zurückgreifen, die durch ihre verdickte Watte ein zu tiefes Eindringen ins Ohr verhindern.