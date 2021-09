Muss es ein Ohr- oder Infrarotthermometer sein?

Am besten klappte bei Kindern die Temperaturmessung in der Praxis mit dem digitalen Stabthermometer von Boso – allerdings fand Stiftung Warentest in der Messspitze Nickel, genauso bei den digitalen Thermometern von Geratherm und Aponorm. Somit gibt es für diese drei Fieberthermometer auch im Gesamturteil nur ein „befriedigend“. Nickel stellt nach Ansicht von Stiftung Warentest zwar keine „akute Gesundheitsgefahr“ dar, doch könne es Allergien auslösen. Stiftung Warentest holte hier zusätzlich die Einschätzung von Allergie-Experten ein, diese geben etwas Entwarnung: Der Kontakt der Geräte mit der Haut sei zu kurz, um eine Allergie auszulösen, selbst für Nickelallergiker.