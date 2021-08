Prozess gegen AvP-Geschäftsführer startet

In dem morgen startenden Verfahren, für das drei Verhandlungstage angesetzt sind, geht es „nur“ um Steuerhinterziehung. Laut einer Gerichtssprecherin wird dem ehemaligen AvP-Geschäftsführer vorgeworfen, von 2012 und bis Ende Februar 2020 bei seinen Einkommensteuerbescheiden eine zu geringe Steuer festgesetzt zu haben – dahinter sollen verdeckte Gewinnausschüttungen stecken, die nicht gemeldet wurden. Es geht um einen einstelligen Millionenbetrag, der nicht gezahlt wurde. Wettstein hatte selbst auf den Sachverhalt hingewiesen und ihn geschildert – allerdings kam er auf einen geringeren Fehlbetrag als die Staatsanwaltschaft. Auch eine Haft konnte er nicht abwenden. Für eine strafbefreiende Selbstanzeige hätte auch die Steuerschuld umgehend (fristgerecht) zurückgezahlt werden müssen – dies war Wettstein jedoch nicht möglich.

Auch das Gutachten von AvP-Insolvenzverwalter Jan-Philipp Hoos hatte beschrieben, dass es in der AvP-Unternehmensgruppe seit „geraumer Zeit“ zu finanziellen Unregelmäßigkeiten gekommen war. Nach außen getreten waren diese im Jahr 2018, als es zu strafrechtlichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Düsseldorf gegen einen Geschäftsführer kam. Diesen vorausgegangen waren auffällige Überweisungen von Konten der AvP Deutschland GmbH auf ein bei der Stadtsparkasse Düsseldorf geführtes Konto der Dialog im Gesundheitswesen GmbH. Der im Geschäftsführer leitete zeitweise auch diese Schwestergesellschaft innerhalb der AvP-Gruppe. Das Konto fand wiederum in keinen Büchern Erwähnung, und die Gelder wurden für keines der Unternehmen in der AvP-Gruppe betriebsbezogen verwendet. Wie aus dem Hoos-Gutachten weiterhin hervorgeht, nutzte der Geschäftsführer das Konto vielmehr für private Zwecke – also gewissermaßen als „schwarze Kasse“.