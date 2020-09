Weitere Insolvenzanträge und Veränderungen im Vorstand

Insolvenzrechtler Eckert betonte im DAZ-Live-Talk vergangene Woche, dass mit weiteren Insolvenzanträgen aus der Gruppe zu rechnen sei. Nun wurde tatsächlich bekanntgegeben, dass Hoos auch für die AvP Dienstleistung GmbH als vorläufiger Insolvenzverwalter vom Amtsgericht Düsseldorf eingesetzt wurde. In dieser Firma wird die Rezeptabholung organisiert und findet die Datenerfassung der Rezepte im Rahmen des Abrechnungsprozesses statt. Außerdem ist in diesem Tochterunternehmen die Informations- und Belegbereitstellung an Rechnungsempfänger lokalisiert. Auch das Vertragsmanagement mit den Krankenhausapotheken ist Aufgabe dieser GmbH.