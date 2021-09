Prozess gegen Ex-AvP-Chef Wettstein zieht sich

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende des insolventen Apothekenrechenzentrums AvP, Mathias Wettstein, muss weiter auf sein Urteil warten. Seit Mai sitzt er in Untersuchungshaft, seit Ende August muss er sich vor dem Landgericht Düsseldorf verantworten. In dem Strafprozess geht es allerdings ausschließlich um die Steuerdelikte Wettsteins und nicht primär um die Zahlungsunfähigkeit von AvP. Am heutigen Montag wurde die Beweisaufnahme vor Gericht fortgesetzt – zu einer Urteilsverkündung kam es jedoch nicht.