AvP-Insolvenz: Mindestens eine Person in U-Haft

In Branchenkreisen wird aktuell über zwei Personen gesprochen, die sich in Untersuchungshaft befinden sollen, darunter Mathias Wettstein, ehemaliger Vorstandsvorsitzender der AvP Service AG. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Düsseldorf bestätigt nun auf Anfrage von DAZ.online, dass sich seit vorletzter Woche eine Person aus dem Kreise der Beschuldigten in Untersuchungshaft befindet. Bereits in jenen Septembertagen nach Bekanntwerden der Pleite wurde gemutmaßt, AvP-Gesellschafter Mathias Wettstein sitze in Untersuchungshaft. Wettstein ist bereits wegen Steuerhinterziehung vorbestraft.

Laut Gutachten von Insolvenzverwalter Hoos war es in der AvP-Unternehmensgruppe seit „geraumer Zeit“ zu finanziellen Unregelmäßigkeiten gekommen. Nach außen getreten waren diese im Jahr 2018, als es zu strafrechtlichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Düsseldorf gegen einen Geschäftsführer der AvP Deutschland GmbH kam. Diesen vorausgegangen waren auffällige Überweisungen von Konten der AvP Deutschland GmbH auf ein bei der Stadtsparkasse Düsseldorf geführtes Konto der Dialog im Gesundheitswesen GmbH. Der Geschäftsführer leitete zeitweise auch diese Schwestergesellschaft innerhalb der AvP-Gruppe. Das Konto fand wiederum in keinen Büchern Erwähnung und die Gelder wurden für keines der Unternehmen in der AvP-Gruppe betriebsbezogen verwendet.