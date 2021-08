Wenig Beteiligung bei Kammerwahlen – woran liegt es?

Allerdings nehmen, ähnlich wie bei anderen Wahlen auch, bei weitem nicht alle diese Möglichkeit wahr, zumindest indirekt mitzubestimmen. Zwar ist die Beteiligung nicht überall so schlecht wie zuletzt in Baden-Württemberg, wo nur 24,91 Prozent der Mitglieder ihre Stimme abgaben. Aber auch in anderen Kammerbezirken kommt man selten über 40 Prozent hinaus. So wählten beispielsweise bei den jeweils letzten Wahlen in

Nordrhein 36,31 Prozent

Hessen 34,16 Prozent

Niedersachsen 37,2 Prozent

Sachsen 50,1 Prozent (je nach Wahlbezirk zwischen 45,5 und 55,8 Prozent)

Westfalen-Lippe 40,35 Prozent

Bayern je nach Bezirk zwischen 29,6 Prozent und 43,2 Prozent.

Doch warum ist das so? Warum nimmt die Apothekerschaft ihre Möglichkeit zur Mitbestimmung nicht wahr? Liegt es am Wahlmodus, wird es vergessen oder gibt es eh keine Hoffnung, dass sich etwas ändert? Nehmen Sie an unserer Umfrage teil!