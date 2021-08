„Haben Sie bei der letzten Kammerwahl gewählt und, wenn nein, warum?“ – das wollten wir von unseren Leser:innen wissen. Anlass für diese Frage war die mit 25 Prozent extrem niedrige Wahlbeteiligung bei der letzten Wahl in Baden-Württemberg. Wahlbeteiligungen der vergangenen Jahre aus anderen Kammern sind zwar höher, kommen aber auch selten über 40 Prozent hinaus.

Unserem Aufruf, sich an der Umfrage zu beteiligen, sind 621 Leser:innen gefolgt. Mehr als drei Viertel davon sind in der öffentlichen Apotheke tätig, knapp über 3 Prozent im Krankenhaus und der Rest in der Industrie, an den Universitäten usw.. Von den Kolleg:innen in den öffentlichen Apotheken ist etwas mehr als die Hälfte (53 Prozent) angestellt.