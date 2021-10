Was ist eigentlich der „Token“?

Wenn man in einem Satz beschreiben müsste, wie hierzulande Patinet:innen an ärztlich verordnete Arzneimittel kommen, könnte das aktuell in etwa so aussehen: Patient:in geht in die Arztpraxis, bekommt dort ein Rezept aus Papier und löst es in der Apotheke der Wahl ein – vor Ort oder per Post bei einem Arzneimittelversender. Mit der Einführung des E-Rezepts werden sich an diesem Prozess zwei Dinge ändern. Zunächst muss nichts mehr per Post verschickt werden, sondern elektronisch. Sogar wenn Patient:innen mangels technischer Voraussetzung einen Papierausdruck erhalten, kann dieser aktuell zumindest theoretisch abfotografiert und elektronisch versendet werden. Außerdem wird der Patient oder die Patientin das Rezept selbst gar nicht mehr in die Hand bekommen – und übrigens auch nicht aufs Smartphone oder ein anderes Speichermedium.