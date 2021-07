Fernsehteam begleitet E-Rezept-Start

Für den Inhaber der Feurig-Apotheke in Berlin-Schöneberg sind die QR-Codes, die sich in seinem Betrieb einfach abscannen lassen, ein Vorteil, auch wenn die digitalen Abläufe auf Patientenseite zunächst noch nicht funktionieren. Sie bekommen vorerst in der Praxis einen Papierausdruck ihres E-Rezepts in die Hand. „Beim herkömmlichen Rezept wird ein Text gelesen vom Rechner“, erklärt Lamboy. „Und das kann mitunter auch zu Fehlern führen.“ Diese Fehler lassen sich dem Apotheker zufolge durch die Zuhilfenahme der QR-Codes vermeiden. Denn diese seien eindeutig mit einem bestimmten Medikament, Patienten und Arzt verknüpft.

Weshalb derzeit nur Mirkouhi und Lamboy in die Erprobung des E-Rezepts eingebunden sind, wollte der RBB von Gematik-Chef Markus Leyck Dieken wissen. „Natürlich hätten wir uns gewünscht, dass noch mehr Softwarehäuser, Kliniken und Ärzte schon jetzt in diesen ersten Wochen bereitstehen, um Ihnen die Ausstellung des E-Rezepts zu ermöglichen“, sagt er. Und verspricht: „Die ersten Patienten werden wahrscheinlich schon in zwei, drei Wochen wirklich E-Rezepte in den Apotheken einlösen können.“

Konkreter wird die Vorsitzende des Berliner Apotheker-Vereins, Anke Rüdinger, im RBB-Interview. Was da schiefgelaufen sei, fragt die Moderatorin sie. Denn eigentlich sollten jetzt bereits 120 Apotheken in der Fokusregion Berlin-Brandenburg in der Lage sein, E-Rezepte zu verarbeiten. „Ich glaube nicht, dass da etwas schiefgelaufen ist“, widerspricht die BAV-Chefin. Die Gematik habe alle technischen Komponenten rechtzeitig zur Verfügung gestellt. Doch die Testphase für die elektronischen Verordnungen müsse gründlich erfolgen. „Wir digitalisieren hier einen Kernprozess des deutschen Gesundheitswesens, an dem sehr, sehr viele beteiligt sind – Arztpraxen, Patienten, Apotheken, Rechenzentren und die Krankenkassen“, betont Rüdinger. Dabei treffen viele verschiedene Softwaresysteme aufeinander. „Dieser Prozess muss einfach auch in der digitalen Form einwandfrei funktionieren, damit die Beteiligten den Prozess akzeptieren. Da finde ich es nur richtig und wichtig, dass dieser Prozess ganz genau getestet wird.“

