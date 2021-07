Der Deutsche Apothekertag werde am 22. und 23. September in Düsseldorf als Hybridveranstaltung stattfinden. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) habe sich bereit erklärt, den Apothekertag am Donnerstagmorgen, also am 23. September, zu besuchen. Dafür seien zwei Stunden geplant. Es werde also einen Austausch mit dem Minister und Gelegenheit für Fragen geben, erklärte Overwiening.