Burs wirbt für respektvollen Dialog zu kontroversen Themen

Erstmals seit Beginn der Pandemie fand eine Kammerversammlung der Apothekerkammer Niedersachsen wieder persönlich statt. Bei der Veranstaltung am Mittwoch berichtete Kammerpräsidentin Cathrin Burs, dass die Leistungen der Apotheken in der Pandemie bei den Politikern angekommen seien. Die verlässliche Leistungsfähigkeit der Apotheken werde von allen Fraktionen anerkannt. Politiker hätten sie gebeten, dieses Lob an die Basis zu tragen. Doch die Menschen seien von der Pandemie erschöpft und die Debattenkultur verändere sich, konstatierte Burs. Statt sich gegenseitig anzuklagen, wünsche sie sich einen respektvollen Dialog. Denn es gebe nicht nur eine Wahrheit. In den Apotheken gehe es darum, die Menschen täglich mitzunehmen und ihnen zuzuhören.