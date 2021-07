Für den Fall, dass das Gesundheitsministerium schwarz bleiben sollte, sei Annette Widmann-Mauz als Hausherrin vorgesehen. Die Abgeordnete aus Tübingen sitzt bereits seit dem Jahr 1998 für die CDU im Bundestag und ist aktuell Beauftragte der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und Integration. Mit der Gesundheitspolitik ist sie bestens vertraut: Von 2002 bis 2009 war sie gesundheitspolitische Sprecherin und von 2005 bis 2009 Vorsitzende der Arbeitsgruppe Gesundheit der CDU/CSU-Bundestagsfraktion gewesen. Von November 2009 bis März 2018 war sie zudem als Parlamentarische Staatssekretärin beim Bundesminister für Gesundheit tätig. Bereits nach der vergangenen Bundestagswahl vor vier Jahren galt sie als heiße Kandidatin für das Amt der Bundesgesundheitsministerin, musste letztlich aber Spahn das Feld überlassen.

Union legt in Umfragen zu

Nachdem zwischenzeitlich die Grünen an der Union vorbeizuziehen gedroht waren, liegen CDU und CSU nach aktuellen Umfrageergebnissen in der Gunst der Wähler wieder deutlich in Führung. Laut einer jetzt veröffentlichten Auswertung des Instituts für Demoskopie Allensbach würden 31,5 Prozent der Wahlberechtigten ihre Zweitstimme der Union geben, wenn bereits am Sonntag die Bundestagswahl anstünde. Auf Platz zwei folgen die Grünen mit derzeit nur noch 18 Prozent, dahinter die SPD (16,5 Prozent), die FDP (12 Prozent), die AfD (9,5 Prozent) und die Linke (6,5 Prozent). Rund 6 Prozent der Stimmen entfielen demnach auf sonstige Parteien. Für die sogenannte Sonntagsfrage befragte das Institut vom 3. bis 14. Juli dieses Jahres insgesamt 1.028 Bürger:innen.