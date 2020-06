Hessen ist gegen ABDA-Haushalt und für Rx-Versandverbot

Für das Jahr 2020 plant die ABDA erneut mit einem größeren Haushalt. Durch Beitragserhöhungen um 1,4 Prozent sollen die Kammern und Verbände die Inflation ausgleichen. Rund drei Millionen Euro steuern die wirtschaftenden ABDA-Tochterunternehmen bei – für das vergangene Jahr waren es noch etwa zwei Millionen Euro. Aus einem ersten Haushaltsentwurf, der DAZ.online im Mai vorlag, ging hervor, dass die ABDA im kommenden Jahr insgesamt fast 20 Millionen Euro in ihrem Haushalt einplanen will. Hessens Kammerpräsidentin Funke sieht diese Finanzentwicklung kritisch. Zwar höre sich die Argumentation der Kosten durch die ABDA-Geschäftsführung immer schlüssig und nachvollziehbar an, doch könne sie dabei nie eine Bereitschaft erkennen, über Kosteneinsparungen nachzudenken. Was passiert, stellt Funke zur Frage, wenn die ABDA-Tochterunternehmen wirtschaftlich nicht mehr in der Lage sind, diesen Haushalt durch Ausschüttungen zu kompensieren? Eine Strukturanalyse der ABDA sei daher unbedingt notwendig – doch Aufgabe für den nächsten ABDA-Präsidenten.