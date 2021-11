Ärzte können COVID-19-Impfstoffe wieder eine Woche im Voraus bestellen

Der 14-Tage-Vorlauf ist passé: Wie die Kassenärztliche Bundesvereinigung in den „Praxisnachrichten“ schreibt, sollen Ärztinnen und Ärzte die COVID-19-Impfstoffe am morgigen Dienstag zum letzten Mal zwei Wochen im Voraus bestellen. Zum 16. November wird demnach umgestellt – dann können Leistungserbringer die Vakzinen wieder mit nur einer Woche Vorlauf in den Apotheken ordern. „Damit wird es möglich, schneller auf den steigenden Bedarf an Impfstoffen zu reagieren“, erläutert die KBV. Das Bundesministerium für Gesundheit (BMG) reagiere mit der Umstellung des Bestell- und Auslieferungsprozesses auch auf den Wunsch zahlreicher Praxen, Impfstoff insbesondere für Auffrischimpfungen kurzfristiger beziehen zu können. Das Bestellintervall war im Juli von einer Woche auf zwei Wochen verlängert worden.