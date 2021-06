Apotheken sollen Selbsttests für bayerische Kitakinder ausgeben

In Bayern soll die Kinderbetreuung nach den Pfingstferien wieder in den (eingeschränkten) Regelbetrieb gehen – eine 7-Tage-Inzidenz unter 165 vorausgesetzt. Weiter beabsichtigt das Land, den Eltern schnellstmöglich kostenfrei zwei Selbsttests pro Woche zur Verfügung zu stellen. Die Bayerische Teststrategie wurde nämlich diesbezüglich erweitert. Die Ausgabe dieser Tests soll über die Apotheken laufen. Der Bayerische Apothekerverband (BAV) hat mit der Landesregierung eine entsprechende Vereinbarung geschlossen, über die er seine Mitglieder am heutigen Mittwoch informiert.