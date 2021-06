Haben Corona-Selbsttests eine Altersbeschränkung?

Was finden sich überhaupt für Angaben zum Anwendungsalter in den Packungsbeilagen von Coronatests und wie kommt es dazu? Dazu muss man wissen, wie diese Selbsttests Marktzugang erlangen. Für die Tests mit Sonderzulassungen, was derzeit noch sehr viele im Markt befindliche betrifft, weiß dies das BfArM. Schließlich erteilt es diese Sonderzulassungen (die benannten Stellen, die für die regulären Zulassungen verantwortlich zeichnen, handhaben das möglicherweise anders). Ein Sprecher erklärt gegenüber DAZ.online: „Erste Voraussetzung für die Sonderzulassung als Laientest ist die reguläre Zulassung als Profitest.“ Damit sei die Funktionalität der Tests gewährleistet. Zusätzlich müsse der Hersteller aber dann noch anhand von Gebrauchstauglichkeitsstudien nachweisen, dass der Test von Laien sicher angewendet werden kann. Und da spielt auch das Alter eine Rolle. „Die jeweils in der Sonderzulassung genannte Altersbeschränkung ergibt sich aus der vom Antragsteller durchgeführten Gebrauchstauglichkeitsstudie, wenn der Antragsteller – in eigener Überlegung und Entscheidung – eine solche Studie mit Probanden ab 18 Jahren durchgeführt hat, schlägt sich das so in der Sonderzulassung nieder. Es handelt sich also um eine Entscheidung des Antragstellers, für welche Altersgruppe er im Rahmen der Sonderzulassung eine entsprechende Studie vorlegt“, so der BfArM-Sprecher.