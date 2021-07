ABDA lässt Journalisten beim DAT zu

Am 22. und 23. September dieses Jahres wird der Deutsche Apothekertag pandemiebedingt erstmals als Hybridveranstaltung stattfinden. Lange war unklar, ob Journalisten in Düsseldorf vor Ort sein dürfen – nun ist es raus: Pressevertreter dürfen anreisen. Das sagte Reiner Kern, Leiter der Öffentlichkeitsarbeit der ABDA, am gestrigen Donnerstag bei der Pressekonferenz der Bundesvereinigung nach deren Mitgliederversammlung. Ein entsprechender Beschluss sei bei der MV gefallen.