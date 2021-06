ARZsoftware eG entwickelt Software für mittelständische Rezeptabrechner

Der gesetzliche Zweck einer Genossenschaft ist die Förderung ihrer Mitglieder. Die Gründer hätten sich nach eigenen Angaben für die Rechtsform der Genossenschaft entschieden, weil sie im Umfeld von Apotheken eine nahezu 120-jährige Tradition besitze und sich auch im Finanz- und Handelsbereich bewährt habe. Es sei an der Zeit, in der Softwareentwicklung die gleichen Wege zu beschreiten, heißt es von der ARZsoftware. Dabei bringe jedes Mitgliedsunternehmen die eigenen Erfahrungen ein. Bisher hätten die Rechenzentren jeweils für sich allein Programme für ihre Arbeitsprozesse erstellt. Durch das E-Rezept würden die ein- und ausgehenden Daten jedoch weiter standardisiert. Daher biete sich eine stärker standardisierte Software an. Daraus sei die Lösung geboren worden, diese Software in einer Gruppe zu erstellen.



Die Mitglieder wollen ihr gesammeltes Wissen in die Entwicklung neuer Software einbringen. Dabei sollen die teilweise über 60 Jahre lange Erfahrung im Markt und die Kenntnisse junger Programmierer zusammenfließen. Insgesamt seien elf Softwareentwickler eingebunden. Zugleich stünden die Mitglieder der neuen Genossenschaft weiter im Wettbewerb untereinander und würden daher auch eigene Software betreiben und entwickeln, beispielsweise zur Treuhandbuchführung und zur Kundenbetreuung.