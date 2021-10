Teles AG übernimmt GVL-Rechenzentrum

„Das Wachstum weiter vorantreiben, Innovationen beschleunigen und immer optimalere End-to-End-Lösungen für Kunden anzubieten“ – so lauten einer Mitteilung zufolge die Ziele von Teles AG und GVL-Rechenzentrum. Teles, ein Hersteller von Kommunikationslösungen für Carrier und Geschäftskunden, will das mittelständische Rechenzentrum nämlich übernehmen. „Wir sehen in der Akquisition einen großen Vorteil für uns, da wir mit der GVL Rechenzentrum GmbH einen jahrelangen intensiven Erfahrungsaustausch pflegen und sehen viel Potenzial für die zukünftige Entwicklung unseres Unternehmens“, so der Vorstand der Teles AG, Oliver Olbrich. Der Zusammenschluss werde zwei innovative Unternehmen in ihren jeweiligen Programmier- und Produktionsbereichen zusammenbringen, um Kunden zu helfen, in zunehmend automatisierten, datengesteuerten Umgebungen effizienter zu arbeiten, heißt es in der gemeinsamen Mitteilung. „Dieser Zusammenschluss wird uns deutlich helfen, gemeinsam mit der Teles AG die Produkte des GVL Rechenzentrums im Markt zu etablieren“, stellt Geschäftsführer Michael Dörr in Aussicht.