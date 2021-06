Kein Janssen-Impfstoff für Betriebsärzte, Bestellung jetzt immer mittwochs

Wer Betriebsärztinnen und -ärzte mit COVID-19-Impfstoffen beliefert, muss sich jetzt an neue Fristen gewöhnen. Statt wie bisher bis donnerstags um 12 Uhr, müssen die Mediziner:innen jetzt bis spätestens mittwochs um 12 Uhr ihre Bestellungen für die jeweils übernächste Woche in den Apotheken einreichen. Diese haben bis 15 Uhr am selben Tag Zeit, sie dem Großhandel zu übermitteln.