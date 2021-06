Overwiening: Honorarkürzung ist nicht nachvollziehbar

Aktuell bekommen Apotheken für das Erstellen digitaler Impfnachweise 18 Euro je Zertifikat. Erzeugen sie die QR-Codes für Erst- und Zweitimpfung in einem Rutsch, gibt es für den zweiten Vorgang 6 Euro, also zusammen 24 Euro. Doch damit soll bald Schluss sein, wie gestern bekannt wurde: Offenbar will Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) die Vergütung der Apotheken für ihre Dienste auf pauschal 6 Euro senken. Sogar ein Datum ist schon im Gespräch: Ab dem 1. Juli soll es weniger Geld für die Offizinen geben – gleichzeitig soll auch die Vergütung für das Durchführen von Bürgertests von 12 plus 6 Euro auf 8 plus 4,50 Euro sinken.