Stellen die Apotheken trotz Vergütungssenkung weiterhin digitale Impfnachweise aus?

Ab Anfang Juli werde der neue Vergütungssatz greifen. Ein genaues Datum konnte der Minister nicht nennen. Der Preis von 6 Euro, betonte er, sei aber fair, wenn man bedenke, dass es für die Abgabe eines verschreibungspflichtigen Arzneimittels um die 7 Euro gebe. Das höhere Honorar zu Beginn der Aktion begründete er damit, dies sollte einen Anreiz für die Teilnahme möglichst vieler Apotheken sein. Offenbar hatte Spahn damit Erfolg: Inzwischen stellten die Offizinen in Deutschland zusammen etwa eine Million Corona-Impfzertifikate pro Tag aus, sagte er.

Vonseiten der Apothekerschaft erntete der Minister jedoch bereits deutliche Kritik für sein Vorgehen. ABDA-Präsidentin Gabriele Regina Overwiening warnte vor einem sinkenden Vertrauen der Pharmazeuten in die Politik, die geplante Kürzung der Vergütung nannte sie „nicht nachvollziehbar“. Auch einige Kammern und Verbände äußerten bereits ihre Ablehnung.

Doch was passiert nun an der Basis? Machen die Apotheker:innen ernst und stellen künftig keine Impfnachweise mehr aus? Schrecken sie davor zurück, weil sie fürchten, Kunden zu verlieren? Oder sehen sie es am Ende gar nicht so eng und sind auch mit 6 Euro je Zertifikat zufrieden? Sagen Sie uns Ihre Meinung und machen Sie mit bei der aktuellen DAZ.online-Umfrage!