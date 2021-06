Deutschland ist neues Transitland für gefälschte Arzneimittel in der Schweiz

Auf die Schweiz heruntergebrochen wurden im Postzentrum Zürich-Mülligen 695 Sendungen kontrolliert, davon sei die Hälfte davon (346) beschlagnahmt worden – es handelte sich um illegale Arznei- oder Dopingmittelimporte. Besonders fielen Sendungen aus der Ukraine auf, die vielfach Fälschungen der Erektionsförderer Viagra und Cialis enthielten.

Ein Großteil der in der Schweiz beschlagnahmten Sendungen stammte jedoch aus Polen (41 Prozent) und den zweiten Platz belegte Deutschland (16 Prozent). 14 Prozent kamen aus China/Hongkong, 9 Prozent aus der Ukraine. Aus Indien stammten 5 Prozent der Sendungen, 4 Prozent aber auch aus Ungarn. Dennoch erklärt Swissmedic: „Gefälschte Arzneimittel werden meist in asiatischen Ländern und nachgeahmte Potenzmittel in Indien hergestellt.“ Diese Produkte würden über illegale, verschlungene Vertriebskanäle an Schweizer Patient:innen gelangen.

Im letzten Jahr seien die meisten beschlagnahmten Sendungen noch aus Singapur gekommen. Doch dank der guten Zusammenarbeit mit der dortigen Behörde HSA (Health Sciences Authority) seien entsprechende Firmen nicht mehr aktiv. Aktuell hätten Deutschland und Polen als neue Transitländer für indische Arzneimittel fungiert.

Damit gefälschte Produkte bei einfachen Tests nicht auffallen, erklärt Swissmedic, seien teilweise Wirkstoffe vorhanden, selten aber in der erforderlichen Menge. „Medikamente mit falschem Wirkstoffgehalt und Präparate mit gesundheitsgefährdenden Bestandteilen stellen ein nicht kalkulierbares Gesundheitsrisiko dar.“