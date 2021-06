Auch Pharma Privat und AEP dürfen jetzt liefern

Das ist offenbar geglückt. Nun informieren die Kehr-Großhandlungen aus der Pharma Privat Kooperation ihre Kunden per Fax: „Nach intensiven Gesprächen mit dem Bundesministerium für Gesundheit (BMG) ist es uns gelungen, dass wir bei der Belieferung der Betriebsärzt:innen mit einbezogen werden. Das bedeutet konkret, dass Sie ab sofort die Bestellungen Ihrer Betriebärzt:innen entgegennehmen können und über uns ausgeliefert bekommen“.

Und auch die ABDA führt in ihren aktualisierten Hinweisen zur Versorgung der Betriebsärzte mit COVID-19-Impfstoffen (Stand 1. Juni 2021) aus: „Abweichend von den Beschränkungen für die erste Bestellung sollen zukünftig für die weiteren Bestellungen durch die Betriebsärzte sowohl die bundesweit tätigen pharmazeutischen Großhändler als auch die nicht bundesweit tätigen Großhändler in die Belieferung der Betriebsärzte eingebunden werden. Diese Festlegung wird nach unseren Informationen die neue Allgemeinverfügung des BMG enthalten, die mit Wirkung für die zweite Bestellrunde am 2. Juni 2021 in Kraft treten soll“. Apotheken sollen dann sowohl bei den Phagro-Mitgliedsunternehmen als auch bei seinem Partnergroßhändler bestellen – damit ist der von seinem Zentrallager in Alzenau aus agierende Großhändler AEP gemeint.

Am heutigen Dienstag wurde besagte und erwartete Allgemeinverfügung allerdings noch nicht im Bundesanzeiger veröffentlicht. Es ist aber gut möglich, dass dies morgen noch geschieht – mit sofortiger Wirksamkeit.