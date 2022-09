Synthetische Schilddrüsenhormone zählen sowohl in den USA als auch in Deutschland zu den am häufigsten verordneten Arzneimitteln. Schätzungsweise die Hälfte der damit behandelten Patienten ist jedoch nicht gut eingestellt, was sich in einer exogenen Hyper- oder Hypothyreose mit Thyreotropin (Thyreoidea-stimulierendes Hormon, TSH)-Werten ober- oder unterhalb des Referenzbereichs äußert. Eine Studie hatte kürzlich gezeigt, dass die Intensität einer Behandlung mit Schilddrüsenhormonen das Risiko für Vorhofflimmern und Schlaganfall beeinflussen kann. Das Team um Maria Papaleontiou der University of Michigan, Ann Arbor und Josh M. Evron von der University of North Carolina, Chapel Hill, beide USA, ging nun der Frage nach, ob eine Verbindung zwischen der Intensität einer Schilddrüsenhormonbehandlung und kardiovaskulärer Mortalität besteht.