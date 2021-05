BMG äußert sich zur Umsatzsteuer-Frage bei Corona-Impfstofflieferungen

Doch nun gibt es eine Klärung, die für den ersten Weg spricht und damit den Apotheken viel Mühe ersparen dürfte. Das Bundesgesundheitsministerium (BMG) hat sich in einem Schreiben an die zuständigen Verbände der Apotheker und des Großhandels gewandt. Darin wird auf Medienberichte zu dieser Frage verwiesen. Das Ministerium stellt diesbezüglich klar, dass es sich bei den Zahlungen des BAS für Apotheken gemäß § 11 Corona-Impfverordnung „um keine durchlaufenden Posten gemäß § 10 Absatz 1 Satz 5 UStG handelt“. Offenbar ist damit der spezielle Begriff des durchlaufenden Postens im Umsatzsteuerrecht gemeint, nämlich eine Position zugunsten eines Dritten, auf die keine Umsatzsteuer erhoben werden darf. Aus der Formulierung folgt also, dass die Apotheken mit dem erhaltenen Betrag die an sie gestellte Rechnung des Großhandels bezahlen wie eine gewöhnliche Warenrechnung.