Im Dezember 2020 erhielten die Apotheken für die Maskenabgabe noch eine individuelle Pauschale aus dem Nacht- und Notdienstfonds (NNF). Diese setzte der Deutsche Apothekerverband (DAV) durch Bescheid fest. 491,4 Millionen Euro wurden damals vom Bundesamt für soziale Sicherung (BAS) pauschal bereitgestellt. Die Verteilung an die Apotheken richtete sich nach der Anzahl der im dritten Quartal 2020 von der jeweiligen Apotheke abgegebenen verschreibungspflichtigen Arzneimitteln und der Anzahl der insgesamt von den Apotheken abgegebenen Rx-Packungen, die jeweils dem DAV gemeldet wurden.

Bei den Auszahlungsbescheiden für den Zeitraum 15. Dezember 2020 bis 6. Januar 2021 ist dem NNF allerdings ein Fehler unterlaufen. In dem Bescheid vom 18. Dezember 2020 heißt es: „Ihre Schutzmasken-Pauschale enthält einen Umsatzsteueranteil in Höhe von … EUR. Aufgrund der möglichen Leistungserbringung im Dezember 2020 gilt der Steuersatz von 16 %“. Diesen Satz nimmt der NNF nun zurück und erklärt den Steuerausweis mit dem Steuersatz für ungültig. Der übrige Bescheid bleibe jedoch wirksam.

Zur Begründung erklärt der NNF in einem aktuellen Schreiben an die Apotheken, dass diese die Schutzmasken an Nichtunternehmer bzw. an Unternehmer für deren privaten Bereich abgaben. Dadurch bestand für die Apotheken keine umsatzsteuerliche Verpflichtung für eine Rechnungserteilung. Der damalige Bescheid enthielt aus umsatzsteuerlicher Sicht den NNF als vermeintlichen Leistungsempfänger in der Form eines Gutschriftausstellers und die jeweilige Apotheke als Rechnungsaussteller in Form eines Gutschriftempfängers. Da die Apotheken jedoch keine Leistung an den NNF erbrachten, war der NNF nicht zum Ausweis der Umsatzsteuer berechtigt.

Apotheken wären am Ende also doppelt belastet worden, weil einmal die gesetzlich geschuldete und zusätzlich die vom NNF fälschlicherweise ausgewiesene Umsatzsteuer fällig geworden wäre.