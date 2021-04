Umsatzsteuerbefreiung: eine Wahl mit Folgen

Sind Coronatests in Apotheken von der Umsatzsteuer befreit? Diese Frage steht seit der Einführung der Tests im Raum. Zunächst hatte das Bundesgesundheitsministerium das in der Coronavirus-Testverordnung vorgesehene Honorar von 12 Euro als Bruttobetrag interpretiert. Netto würden damit 10,08 Euro Honorar verbleiben. Doch das Bundesfinanzministerium (BMF) hatte in einer FAQ-Liste „Corona“ mit Stand vom 31. März erklärt, dass die Tests bei Ärzten umsatzsteuerfrei seien und dass Tests bei beauftragten Leistungserbringern, zum Beispiel Apotheken, ebenfalls unter die Umsatzsteuerbefreiung fallen „können“.