Corona-Tests nun doch ohne Umsatzsteuer möglich

Nach früheren Informationen aus dem Bundesgesundheitsministerium war davon auszugehen, dass das Honorar der Apotheken für die Durchführung von Corona-Tests in Höhe von 12 Euro ein Bruttobetrag ist. Doch in diese Frage ist Bewegung gekommen. In einem steuerrechtlichen Fachaufsatz über die „Umsatzsteuerliche Behandlung von Corona-Testzentren“, der am 9. April in der Zeitschrift „NWB Steuer- und Wirtschaftsrecht“ erschienen ist, folgern die Autoren Gerwin Schlegel und Leonard Joost, Gesetz, Rechtsprechung und Verwaltungsanweisung würden eine Steuerbefreiung durchaus zulassen. Die Autoren ermuntern, den Rechtsweg zu suchen, falls das Finanzamt eine Steuerbefreiung versage.