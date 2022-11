Die Honorierung für Grippeimpfungen in Apotheken schien geklärt zu sein. Doch jüngste Hinweise aus Kreisen der Apotheken-Softwarehäuser deuten auf ein zunächst unbeachtetes Problem bei der Abrechnung hin. Dabei geht es um die Umsatzsteuer. Diese lässt sich offenbar auf Rezepten nicht so abrechnen, wie es von den Vertragspartnern, also vom GKV-Spitzenverband und vom Deutschen Apothekerverband, ausgehandelt wurde.