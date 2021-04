Testen, testen, testen – das gilt auch für das Apothekenpersonal. Betriebe, auch Apotheken, werden dazu verpflichtet. Mindestens zweimal in der Woche müssen die Arbeitgeber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein Testangebot machen, so will es die SARS-CoV-2-Arbeitschutzverordnung. Getestet werden muss mit Corona-Tests, mit deren Hilfe ein direkter Erregernachweis möglich ist – also PCR- und Antigen-Selbsttest sowie Tests, die durch geschultes Personal anzuwenden sind. Antikörpertests sind dagegen nicht zugelassen, sie detektieren nicht das Virus, sondern reagieren nur auf eine Antwort des Immunsystems. Mein liebes Tagebuch, alles richtig, alles wichtig, aber wer trägt die Kosten für die Tests? Grundsätzlich der Arbeitgeber, heißt es vom Bundesarbeitsministerium. Und wieder werden die Apotheken belastet. Und da sagt noch mal einer, die Apotheken würden sich in Pandemiezeiten eine goldene Nase verdienen.

Wenn diese Woche zu Ende geht, liegen schon drei Wochen Corona-Impfstoff-Lieferungen an Arztpraxen hinter uns. Die Apotheken versorgen rund 50.000 Arztpraxen mit Covid-19-Impfstoffen. Zwar hat es an der einen oder anderen Stelle mal kurz geknirscht, aber unterm Strich läuft’s, alles gut. Klar, es gibt noch immer zu wenig Impfstoff, die Arztpraxen hätten gerne mehr Vials, wie die Bestellungen der Apotheken an den Großhandel zeigen. Aber es soll schon bald besser werden. Immerhin werden in dieser Woche bereits zwei Impfstoffe ausgeliefert, Comirnaty und Vaxzevria. Kleine logistische Herausforderung für die Großhandlungen – und für die Apotheken, aber wir schaffen das. Und nächste Woche soll es dann gleich zwei Millionen Dosen geben, allerdings nur Comirnaty. Aber auch da dürfte gerne noch ein bisserl mehr gehen: Die Apotheken bestellen weitaus mehr, als wir liefern können“, sagt André Blümel, der Vorsitzende des Bundesverbands der pharmazeutischen Großhandlungen (Phagro). Das Licht am Ende des Kontingent-Tunnels: Die Zahl der Impfdosen für die Praxen soll in den nächsten Wochen beständig steigen.