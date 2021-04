„Wir verwalten Mangel, wir können nicht zaubern“

Stefan Holdermann ist geschäftsführender Gesellschafter der Pharmagroßhandlung Kehr Holdermann mit Sitz in Dessau-Roßlau. Dieser pharmazeutische Großhändler gehört der PharmaPrivat-Kooperation an, einer Kooperation der inhabergeführten Pharmagroßhandlungen in Deutschland. Kehr Holdermann beliefert rund 450 Apothekenkunden in Sachsen-Anhalt, Sachsen, Brandenburg und Berlin.