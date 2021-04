Apotheken bestellen doppelt so viel wie Großhandlungen liefern können

Die Versorgung der deutschen Arztpraxen mit COVID-19-Impfstoffen geht in die dritte Woche. Gut 1,1 Millionen Dosen wurden vergangene Woche in den Praxen verimpft. Und auch diesen Montag liefern die pharmazeutischen Großhandlungen etwas mehr als 1 Million Impfstoffdosen an rund 15.000 Apotheken aus. Das seien gut 1.000 Apotheken mehr als in der Woche zuvor, heißt es in einer Pressemitteilung des Bundesverbands des pharmazeutischen Großhandels (Phagro). Sie versorgen demnach inzwischen etwa 50.000 Arztpraxen mit den COVID-19-Vakzinen.

Am heutigen Montag liefern die Großhändler zudem erstmals zwei verschiedene Impfstoffe aus: Neben Comirnaty® (Biontech) auch die AstraZeneca-Vakzine Vaxzevria®. „Damit wird die gesamte Logistik komplexer. Zumal wir in dieser Woche für jede Lieferung ein vorab festgelegtes Mengenverhältnis berücksichtigen müssen“, sagt der Phagro-Vorsitzende André Blümel. So sollen Comirnaty® und Vaxzevria® zu etwa gleichen Teilen ausgeliefert werden.

Nächste Woche sieht es allerdings schon wieder anders aus: Dann steht erneut ausschließlich Comirnaty® zur Verfügung – dafür allerdings gleich 2 Millionen Dosen und damit rund 500.000 Dosen mehr als noch Mitte vergangener Woche vom Bundesgesundheitsministerium erwartet. Die Neuerung, dass Ärzte bei dieser nächsten Bestellung erstmals produktspezifisch ordern können, ist daher zunächst ohne besondere Auswirkung – AstraZeneca gibt es vorerst sowieso nicht.