Giftige Substanzen in Corona-Schnelltests – was steckt dahinter?

„Giftige Flüssigkeit – Hamburg setzt umstrittene Schnelltests zukünftig nicht mehr an Schulen ein“ – das ist seit dem gestrigen Mittwoch bei „Welt.de“ zu lesen. Andere Medien titeln Vergleichbares. Konkret geht es um die SARS-CoV-2 Rapid Antigen Tests von SD Biosensor, also den „Roche Test“. Die Pufferlösung enthält laut „Welt“ Substanzen aus der Gruppe der Octyl-/Nonylphenylethoxylate. Stimmt das? Und was machen diese Substanzen?