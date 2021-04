Neue App „easyDOAC“ soll Thromboseprophylaxe sicherer machen

Obwohl nicht-Vitamin-K-abhängige orale Antikoagulanzien alltäglich eingesetzt werden, ist die richtige Auswahl des Arzneimittels sowie dessen Dosierung nicht einfach. „Da kein Arzt oder Apotheker alle entsprechenden Informationen zu möglichen Medikamenten und deren Dosisanpassungen im Kopf haben kann, ist der Bedarf an konkreten Entscheidungshilfen bei der Auswahl und Dosierung groß“, meint Professor Haefeli, ärztlicher Direktor der Klinischen Pharmakologie und Pharmakoepidemiologie am Universitätsklinikum in Heidelberg. Er und seine Mitarbeiter:innen entwickelten die neue Web-App easyDOAK, die das Problem lösen soll. Sie richtet sich an Ärzte und Apotheker und zeigt nach wenigen Klicks, mit denen Nutzer wichtigste Patientenparameter (Alter, Gewicht, Nierenfunktion) einpflegen, konkrete Dosierungs- und Arzneimittelempfehlungen an. Die Empfehlungen stützen sich auf Peer-Review-Daten und den Fachinformationen der NOAK. „Wenn komplizierte Zusammenhänge gut aufbereitet werden, verlieren sie ihren Schrecken“, so Haefeli. EasyDOAC ist kostenlos und online sowie offline auf dem Smartphone, dem Tablet und am PC nutzbar.

Die Wissenschaftler der Universität Heidelberg um Professor Haefeli entwickelten die App zusammen mit dem Darmstädter Software-Unternehmen Bayoocare. Letztere übernahmen auch die Konformitätsbewertung und das Inverkehrbringen der Anwendung easyDOAK als Medizinprodukt. Initiator der Kooperation war das japanische Pharmazeutische Unternehmen Daiichi Sankyo, gleichzeitig Hersteller von Lixiana (Edoxaban). Daiichi Sankyo unterstützt die Vermarktung, arbeitete aber auch am Design und der Nutzerfreundlichkeit mit.