Testen im Wohnwagen

Wenn Apotheken Corona-Schnelltests durchführen, sollte dies nach Möglichkeit nicht unmittelbar in den Apothekenräumen stattfinden. Einige Apotheken weichen daher in externe benachbarte Räume aus, sofern dies möglich ist. Andere stellen ein kleines Zelt vor die Apotheke, wo die Tests stattfinden können. Apotheker Dr. Philipp Kircher, Inhaber der St.-Ulrich-Apotheke in Peißenberg, geht einen anderen Weg: Er testet in einem Wohnwagen. Seine Erfahrungen schildert er mir in unserem DAZ.online-Podcast.