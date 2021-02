Corona-Tests als Wegbereiter für pharmazeutische Dienstleistungen?

Was sich in vielen Bereichen des täglichen Lebens bereits durchgesetzt hat, ist im Apotheken-Kontext für die Kund:innen noch fremd: Wer eine bestimmte Dienstleistung wünscht, muss vorab einen Termin buchen. Apotheker Ralf König glaubt daran, dass Corona-Tests in den Apotheken eine gute Gelegenheit sein können, um die Menschen auf die Einführung spezieller pharmazeutischer Dienstleistungen vorzubereiten. Er hofft darauf, dass viele Kolleg:innen im Rahmen ihrer Möglichkeiten solche Tests durchführen werden und bietet Unterstützung an.