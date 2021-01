Schnelltests im Südtiroler-Zelt

Es gibt bereits einige Apotheken in Deutschland, die Antigen-Schnelltests auf das SARS-CoV-2-Virus anbieten. Apotheker Dr. Olaf Elsner, Inhaber eines Filialverbunds in Gütersloh mit insgesamt vier Apotheken, hat diese Herausforderung angenommen. In unserem Gespräch mit ihm und seiner Kollegin Claudia Scherrer erfuhren wir, dass er nicht in seinen Apotheken testet, sondern in einem mobilen Testzelt, das er sich aus Südtirol besorgt hat. Wie diese Tests ablaufen, mit welcher Software er sie organisiert, erfahren Sie in unserem Podcast.